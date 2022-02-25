Метинвест заранее выплатил сотрудникам зарплату за февраль

В связи с обострением ситуации в Украине Группа Метинвест заранее выплатила своим украинским сотрудникам заработную плату за февраль. Об этом сообщает metinvest.media.



Сотрудники компании вчера, 24 февраля, получили выплаты в размере ранее выплаченного аванса.



Кроме того, Группа Метинвест приняла решение сегодня вывести в простой сотрудников Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали», которые не вовлечены в поддержку производственных мощностей в режиме горячей консервации. Заработная плата во время простоя будет начислена с сохранением полного размера должностного оклада.



С 24 февраля Группа Метинвест перевела часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали» в режим горячей консервации, который продлится семь суток. Решения о дальнейшем режиме работы будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.

Российские оккупационные войска обстрелами повредили жилой фонд и инфраструктуру, а также перебили основной источник водоснабжения Мариуполя. Об этом на брифинге сообщил городской голова Вадим Бойченко.