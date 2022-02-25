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Оккупанты продолжают обстрелы Счастья, Золотого, Новотошковского - ОГА

25 февраля 2022, 13:34

Оккупанты продолжают обстрелы Счастья, Золотого, Новотошковского - ОГА

Ситуация в Луганской области сложная. Продолжаются сильнейшие обстрелы Золотого, Счастья, Новотошковского. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, «Смерчами» был обстрелян Старобельск.

Руководители местного самоуправления занимаются эвакуацией людей, где это возможно.

«В Счастье организовали два автобуса для эвакуации, но только они подъехали к городу, как российские оккупанты начали обстрел. Водители получили ранения», — сказал Гайдай.

По его словам, ведутся ремонтные работы на поврежденных обстрелами объектах, но не везде есть такая возможность.

Кроме того, Гайдай поблагодарил жителей области, в том числе и предпринимателей, за помощь в виде спецтехники, автомобилей и т.д.

В заключение глава ОГА сообщил, что сейчас идет работа по организации эвакуации еще одним поездом «Укрзализныци».

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