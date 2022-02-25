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Москва заявила о готовности направить свою делегацию в Минск для обсуждения нейтрального статуса Украины

25 февраля 2022, 14:54

Москва заявила о готовности направить свою делегацию в Минск для обсуждения нейтрального статуса Украины

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

«Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал Песков.

«В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — добавил он.

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