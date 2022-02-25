ЕС планирует заморозить активы Путина и Лаврова

ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в соответствии с пакетом санкций за вторжение в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.



Министры иностранных дел ЕС планируют одобрить пакет санкций днем в пятницу, наряду с рядом мер против российских банков и промышленности, сказали собеседники. Этот вопрос обсуждался лидерами стран допоздна в четверг, и многие из них высказались в поддержку этой идеи.



Однако на Путина и Лаврова не будет распространяться запрет на поездки в рамках этих мер, что подчеркивает желание ЕС сохранить символические дипломатические возможности открытыми, отмечает издание.

В первый день российского вторжения в Украину, 24 февраля, погибли 57 человек, 169 получили ранения – военные и гражданские люди.



В среду, 23 февраля, Евросоюз ввел первый пакет санкций против России — за признание «независимости» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Второй пакет масштабных санкций касается вторжения РФ в Украину и будет включать запрета экспорта в Россию высокотехнологических товаров, а также санкции финансового сектора, транспорта, энергетики, персональные санкции.



Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию после того, как президент Владимир Зеленский объявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.