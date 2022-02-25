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На счет для поддержки ВСУ за сутки собрали 300 миллионов гривен

25 февраля 2022, 15:18

На счет для поддержки ВСУ за сутки собрали 300 миллионов гривен

На специальный счет Национального банка Украины, открытый для сбора средств на поддержку армии, за сутки поступило 300 миллионов гривен (в эквиваленте). Средства поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины», — сказал глава регулятора Кирилл Шевченко.

НБУ обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, поскольку средства направляются на помощь ВСУ.

Национальный банк Украины принял решение об открытии специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Средства можно перевести в гривне, долларах, евро, британских фунтах.
Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

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