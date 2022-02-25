Оккупанты несут рекордные потери — Минобороны Украины

С начала дня 25 февраля, на вторые сутки вторжения, количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1000 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.



«Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала», — говорится в сообщении со ссылкой на данные Сухопутных войск ВС Украины.



«Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта», — подчеркивают в Минобороны.