Молдавское судно подбито снарядом в Черном море

Морское агентство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 февраля, корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (судно типа Chemical Tanker) под флагом Республики Молдова, находясь в нейтральных водах Черного моря был поражен снарядом. Источник пуска снаряда неизвестен. Об этом пишет ZdG.



На борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах.



В настоящее время на близлежащих кораблях ведутся спасательные работы. Экипаж корабля — граждане Российской Федерации.



Морское агентство дополнительно проинформирует о ходе спасательной операции экипажа и корабля под флагом Республики Молдова.



Ранее украинские вооруженные силы заявили, что подбитый бункер принадлежит Румынии. Впоследствии информация была обновлена.



«Бункеровщик под флагом Молдовы (не Румунии) корабль «Мillenium Spirit» под флагом Молдовы за 12 миль от порта Південний пол сбит росийским кораблем».