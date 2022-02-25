Украина передаст в Гаагу материалы по обстрелам войсками РФ детского сада и детского дома

Украина передаст в Международный уголовный суд в Гааге материалы по обстрелам российскими войсками детского сада и детского дома. Об этом заявил министр иностранных дел Укрины Дмитрий Кулеба в Twitter.



Он подчеркнул, что сегодняшние атаки РФ на детский сад в Ахтырке и детский дом в Ворзеле являются военными преступлениями и нарушением Римского устава.



«Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна», — написал Кулеба.