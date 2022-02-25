Донетчина сопротивляется вероломному вторжению российской армии - глава ОГА

Жители Донецкой области сдают кровь. Фото: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Жители Донетчины делают всё, что может помочь в сопротивлении российским оккупантам. Об этом сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Донетчина сопротивляется вероломному вторжению российской армии: каждый делает то, что может, и теми средствами, что есть. Ищут жилье для беженцев, помогают полиции патрулировать улицы, организуют психологическую помощь, копают окопы, строят укрепления, сдают кровь», — говорится в сообщении.



В качестве доказательства он продемонстрировал фотографии из Краматорска и Мариуполя. На снимках — очереди на сдачу крови.

Российские оккупационные войска обстрелами повредили жилой фонд и инфраструктуру, а также перебили основной источник водоснабжения Мариуполя. Об этом на брифинге сообщил городской голова Вадим Бойченко.