Оккупанты нанесли авиаудар на Киевщине: погибли 4 мирных жителя, более 15 ранены

В результате авиаудара по мирным жителям в Марьяновке в Вышгородском районе погибли четыре человека, более 15 человек получили ранения. Об этом сообщает Киевская ОГА.



«В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых», — приводит слова главы ОГА Алексея Кулебы пресс-служба администрации.



Число жертв среди мирного населения области уточняется. Ситуация в Киевской области полностью контролируема.



Остаются сложными направления Буча — Гостомель — Ирпень.



«Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил. На въезде в Вышгород силы Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта», — сказано в сообщении.



На Бориспольском направлении — спокойно, никаких боевых действий там не ведется.