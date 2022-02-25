Волонтеры создали сайт, где можно найти жилье на Западе Украины на время военных действий

В связи с российским вторжением многие украинцы ищут возможность вывезти свои семьи из зоны активных боевых действий. Помочь им в этом призван сайт «Прихисток».



Группа волонтёров буквально за сутки разработала сайт, на котором можно подать заявку на поиск временного жилья либо заявить о его предоставлении.



«Сегодня все мы должны быть максимально собраны, объединены и поддерживать друг друга.



Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в трудной ситуации — жмите на кнопку „Предоставить жилье“.



Если вы нуждаетесь в убежище — жмите кнопку „Найти жилье“.



Украинцы, давайте в это тяжелое время объединяться и помогать друг другу!», — говорится в сообщении.

«Укрзализныця» готова предоставлять дополнительные поезда для эвакуации населения Лугащины.



Украина призывает международных партнеров повлиять на РФ с требованием о предоставлении «зеленых коридоров» для эвакуации детей и женщин на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.