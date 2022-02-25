Обстрел Старобельска: Под завалами дома нашли тело женщины

Спасатели нашли под завалами тело погибшей в результате ракетного обстрела Старобельска женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

Спасатели завершили поисковые работы хозяйки дома по улице Старотаганрогской. Ее тело было обнаружено под завалами дома.

По информации родственников, она находилась в доме, который попал под обстрел российской армии.

В результате обстрела российскими войсками Старобельска нанесены повреждения инфраструктуре, есть погибший. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.