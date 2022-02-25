Поезда из Харькова в Донецкую область отменены

Компания «Укрзализныця» отменяет с 25 февраля пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом. Из соображений безопасности пассажиров отменили такие поезда: № 7057 Харьков – Бахмут, № 7096 Бахмут – Харьков, № 7088 Константиновка – Харьков, № 7087 Харьков – Константиновка.



«Отправки поездов из Киева планируются по расписанию, однако из-за сложившейся ситуации все быстро меняется – пожалуйста, следите за официальными сообщениями на каналах "Укрзализныци" в Facebook и Telegram», – указала компания.



В то же время компания продолжает эвакуировать людей, в том числе из Киева.



«Поддерживаем гуманитарный коридор: 3-4 тысяч человек вывозим в час: женщины, дети преимущественно. Вокзал "Киев Пассажирский". Тем, кто действительно нуждается», – заявил член правления «Укрзализныци» Александр Перцовский на своей странице в Facebook.



Требования соблюдения карантинного режима для посадки в поезда смягчены. Приоритет в посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.