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«Все мы тут»: Зеленский записал новое обращение к украинцам

25 февраля 2022, 21:08

«Все мы тут»: Зеленский записал новое обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он заверил, что руководство страны остается в Киеве. Обращение опубликовано в Facebook.

«Всем мы тут, наши военные тут, граждане и общество тут, все мы тут защищаем нашу независимость и наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине», — отметил Зеленский.

На видео вместе с Зеленским на Банковой находились премьер-министр Денис Шмыгаль, глава ОП Андрей Ермак, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк.

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