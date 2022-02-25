«Все мы тут»: Зеленский записал новое обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он заверил, что руководство страны остается в Киеве. Обращение опубликовано в Facebook.



«Всем мы тут, наши военные тут, граждане и общество тут, все мы тут защищаем нашу независимость и наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине», — отметил Зеленский.



На видео вместе с Зеленским на Банковой находились премьер-министр Денис Шмыгаль, глава ОП Андрей Ермак, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк.

Читайте также: Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров