В Мариуполе снаряды попали в школу и жилой 12-этажный дом

В Мариуполе снаряды попали в здание школы и многоэтажный жилой дом. Пострадали три человека, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«25 февраля около 19:20 в Мариуполе произошло попадание снарядов в здание школы №48 (к счастью, без пребывания людей) и двенадцатиэтажный жилой дом с последующим горением. В результате чего пострадали 3 человека», — говорится в сообщении.



Отмечается, что к тушению привлечены 4 человека и 1 единицы техники ГСЧС.



«Сделать фотодоказательства этой очередной лжи о том, что враг не стреляет по гражданским, к сожалению, возможности не было. Уж очень тяжелые условия для работы именно на той позиции», — добавили в ГСЧС.