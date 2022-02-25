Глава Луганской ОГА опроверг слухи о переходе ряда городов под контроль оккупантов

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что оккупантам не удалось установить контроль над рядом городов, а подобная информация является фейком.



«Не верьте фейкам! Луганщина не сдается! Луганщина — это Украина! Сейчас по сети распространяют сплетни, что якобы Северодонецк, Лисичанск и Рубежное больше не подчиняются Украине — ложь! Были, есть и будут Украина! ВСУ все для этого делают! Власть на месте, города функционируют в нормальном режиме — насколько это возможно в современных условиях», — написал Гайдай в Facebook.



Он также заявил, что Горское, Старобельск, Трехизбенка, Беловодск находятся под контролем Украины.



По его словам, еще один фейк, что в Горское заехали российские танки.



«Сегодня вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли потери оккупантам. Украинская артиллерия разбила колонну российской техники, готовившуюся к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили», — сообщил Гайдай.



«Также бронегруппа российско-оккупационных войск пыталась прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Трехизбенка. Украинские воины уничтожили 2 российских танка и 1 БМП и заставили врага отступить. Сегодня в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ», — рассказал глава области.