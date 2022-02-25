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Под Конотопом сожгли около 40 единиц российской техники

25 февраля 2022, 23:59

Под Конотопом сожгли около 40 единиц российской техники

После тяжелых боев и значительных потерь российские оккупанты остановились вблизи Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

«Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.

Фото уничтоженной техники опубликовал мэр Конотопа Артем Семенихин.

 

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