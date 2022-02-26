Российские войска нанесли удар по аэродрому и складам с горючим в Николаеве

Вечером 25 февраля в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты нанесли удар по складам с горючим и аэродрому в Кульбакино.



«Обстреливают военную инфраструктуру — аэродром, базу ГСМ на Херсонском шоссе, железнодорожный склад», — сказал Ким.



По его словам, ночью обстрелы Николаева могут продолжиться. Глава ОГА добавил, что руководители местных органов власти самостоятельно принимают решение об объявлении воздушной тревоги.

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