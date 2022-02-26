В Сумах идут уличные бои — ОВГА

В Сумах территориальная оборона ведет уличные бои. Жителей просят оставаться дома. Об этом сообщила областная военно-гражданская администрация.



«На улице Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе. Местных жителей просят держаться подальше от окон. Не выходите на улицу, не снимайте телефоны», — говорится в сообщении.



На Сумщине после тяжелых боев и значительных потерь российские оккупанты остановились вблизи Конотопа. У них проблема с горючим и снабжением. В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.