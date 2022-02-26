Северодонецк готовится к обороне: Что происходит в Луганской области

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил оперативную информацию по состоянию на 11:30 о положении дел в городах региона:



Северодонецк: "Город готовится к обороне! Гуманитарная составляющая удовлетворительная. При необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!"



Лисичанск: "Вгороде тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам".



Рубежное: "Тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы".



Попасная: "В городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна".



Счастье: "Тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено".



Беловодск: "Полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанцируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно".



Горное: "Обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в громаде – удовлетворительная".



Новоайдар: "Тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.



Муратово: "Пытаемся установить связь [с населенным пунктом]".



Старобельск: "Пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов".



Сватово: "Тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта".



Новопсков: "Тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная. Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь недалеко от укрытий!"



"Во всех населенных пунктах власть на месте!", - сообщил Гайдай.



Также он сообщил, что российские войска временно оккупировали Станицу Луганскую, Крымское и Марковку.