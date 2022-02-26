Россия имитирует воздушный бой над Чернобыльской зоной для провокаций в СМИ

Российские оккупанты имитируют воздушный бой над Чернобылем, чтобы создать фейковые новости в СМИ и обвинить в обстрелах Украину. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.



«Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. В Чернобыле нет наших войск. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле. Не верьте фейкам», — говорится в сообщении.



В Госагентстве отмечают, что радиационный фон в зоне отчуждения повышен в связи с передвижением военной техники захватчиков.



«Работники предприятий зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции обеспечения безопасности, физической защиты, несмотря на обстоятельства. Состояние части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно», — констатировали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.