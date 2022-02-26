Мариуполь и Волноваха под контролем Украины, среди гражданских есть жертвы — глава ОВГА

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил оперативную ситуацию в области. Он подчеркнул, что Мариуполь и Волноваха остаются под контролем Украины.



«Главное — Мариуполь и Волноваха находятся под нашим контролем! Вооруженные Силы Украины успешно обороняются. Не верьте фейкам, утверждающим иначе», — написал Кириленко в Facebook.



При этом в разных городах есть повреждения инфраструктуры, погибший и раненые среди мирного населения:

Волноваха — погиб 1 человек, в центральной больнице находится 1 раненый ребенок и 4 взрослых. Снаряды попали по улицам Центральной, Юбилейной, Чижевского. В городе отсутствуют электричество и вода, в том числе на железнодорожном вокзале.

Мариуполь — ранены 8 человек, повреждены 5 домов. Снаряд попал в футбольное поле школы №48.

Авдеевка — поврежден дом по улице Нахимова, никто не пострадал. Обстрелы продолжаются.

Торецк — незначительные обстрелы по позициям, без жертв, в том числе среди мирного населения.

Сартанская громада — в Талаковке снаряды попали в два дома, перебит газопровод; в Лебединском повреждено 7 домов; в Сартане повреждены 2 дома. Информация о пострадавших уточняется.

Марьинская громада — обстрелян центр села Новомихайловка, информация уточняется. Мобильная связь отсутствует почти по всей громаде.

Очеретинская громада — до 6 утра продолжались обстрелы в районе Верхнеторецкого и Новоселовки Второй, до часу ночи продолжались обстрелы в районе сел Пески, Первомайское, поселка Ласточкино. Пострадавших среди гражданских нет.

Новоселовка Вторая остается без электричества, в остальных населенных пунктах электроснабжение восстановлено.