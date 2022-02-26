Связь и мобильный интернет никто не будет отключать — Госспецсвязи

Мобильный интернет и связь никто отключать не будет, заявили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.



Администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ, не соответствует действительности.



«Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей. В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий. Пока информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет», — сообщили в Госспецсвязи.



В ведомстве напомнили, что с 24 февраля управление сетями осуществляется в оперативно-чрезвычайном режиме.