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Резников: Потери российских оккупантов превысили 3000 человек

26 февраля 2022, 14:52

Резников: Потери российских оккупантов превысили 3000 человек

По состоянию на утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более 100 российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов», — сказал Резников.

Он предупредил, что противник пытается сменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

«Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение», — отметил Резников.

Министр сообщил, что в Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на дома или проложить дорогу российским войскам.

«Если вы видите подозрительных лиц, которые устанавливают маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации», — добавил Резников.

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