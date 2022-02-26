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В Киеве ввели комендантский час до утра понедельника. Выходить на улицу — только в бомбоубежище

26 февраля 2022, 17:46

В Киеве ввели комендантский час до утра понедельника. Выходить на улицу — только в бомбоубежище

Комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника), сообщила Киевская городская госадминистрация.

В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, в столице запрещено.

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

«Напоминаем: все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага», — подчеркнули в КГГА.

В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

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