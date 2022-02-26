Комендантский час в Киеве будет действовать с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника), сообщила Киевская городская госадминистрация.



В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, в столице запрещено.



Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.



«Напоминаем: все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага», — подчеркнули в КГГА.



В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.