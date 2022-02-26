Пятьсот тонн топлива и боеприпасы: В Украину едет военная помощь из Латвии

Латвия передаст Украине 30 грузовиков с боеприпасами, шлемами, медоборудованием, лекарствами, сухпайками. А также направит 500 тонн дизельного топлива.



Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает «Европейская правда».



«Прямо сейчас более 30 грузовиков с индивидуальной экипировкой, подаренной Национальными вооруженными силами Латвии, едут в Украину. Шлемы, сухпайки, медицинское оборудование и лекарства. Также будет доставлено большое количество боеприпасов», — сообщил министр обороны Латвии.



По его словам, граждане Латвии пожертвовали более 1,5 миллионов евро, на которые были куплены первые 500 тонн дизельного топлива для ВСУ.



«Помощь уже в дороге! Пока украинская армия продолжает осуществлять сопротивление российской агрессии, будет независимая Украина и безопасная Европа!», — добавил Артис Пабрикс.