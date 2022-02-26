Лидеры Азербайджана и Турции предложили организовать переговоры Украины и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Илиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры Украины с РФ. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу.



«Президенты Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только поприветствовать», — сказал он.



Киев и Москва на данный момент консультируются о месте и времени проведения переговоров относительно нейтрального статуса Украины и прекращения боевых действий.



Кремль объявлял ранее, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Позже там заявили, что президент России Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск в Украине, но из-за отказа украинской стороны вести переговоры на условиях Москвы сегодня днем движение было возобновлено.