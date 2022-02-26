ВСУ уничтожили пять истребителей, 11 вертолетов и колонну вражеской техники

В субботу оккупационные войска РФ потеряли по меньшей мере 11 вертолетов, 3 истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов. Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.



Технику врага уничтожили истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.



«Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники. Молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ​​ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении.