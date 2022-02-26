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Войска РФ готовятся нанести по Киеву «весь смертоносный удар» — Геращенко

26 февраля 2022, 23:27

Войска РФ готовятся нанести по Киеву «весь смертоносный удар» — Геращенко

Российские оккупационные войска готовятся атаковать Киев всеми имеющимися у них средствами. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

В 22:58 она написала в Телеграм, что атака может произойти в ближайшие полчаса — час.

«В течение следующего получаса-часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган. Пожалуйста, все в хранилища, дорогие, дорогие киевляне», — говорится в сообщении.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что украинские артиллеристы взорвали эшелон с более чем 3000 литрами топлива для армии оккупанта. Продвижение противника к Киеву с востока остановлено.

«Сегодня утром на станцию Низковка, Корюковского района из РФ пришёл эшелон с соляркой для Колон российско-фашистских войск, наступающих с направления Чернигов-Сумы. Местные жители дали эту информацию через социальные сети в ВСУ. По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции — море огня!», — написал Геращенко в своем Телеграм.

Он добавил, что осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы.

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