Россия уже потеряла в Украине порядка 100 танков, 16 самолетов и более 3000 человек

Российские войска несут значительные потери в ходе вторжения в Украину, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«Ориентировочные потери личного состава — более 3000 человек, танков — около 100, ББМ — около 540, орудий — 15, ЗРК "Бук" — 1, самолетов — 16, вертолетов — 18», — говорится в опубликованной сводке по состоянию на 20:00.



«Боевой дух украинских воинов высок! Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Также, российские оккупанты массово покидают технику и прибегают к бегству», — отмечается в сообщении.



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