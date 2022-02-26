Война России против Украины: Что происходит на Донбассе

Завершается третий день войны России против Украины. «Новости Донбасса» собрали информацию, какая обстановка сейчас на подконтрольных и неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута», — сообщается в сводке Генерального штаба по состоянию на 20 часов.



Донецкая область



Мариуполь



Вооруженные силы РФ совершили авианалет на поселок Сартана под Мариуполем. Под обстрел попал дом главы Мариупольского района Степана Махсмы. По информации полиции Донецкой области, погибло 4 человека, 9 раненых, среди которых ребенок. Разрушено 40 домов.



Волноваха



По информации главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, с начала военного вторжения в Волновахе 15 человек погибло, 5 раненых. Сейчас ситуация относительно спокойная. В городе нет электричества и воды.



Краматорск и Славянск



Ситуация здесь спокойна. Завтра из Краматорска выезжает эвакуационный поезд.

«Информация, распространенная в соцсетях о том, что личный состав нашего БПП покинул территорию обслуживания, не соответствует действительности», — сообщила патрульная полиция Краматорска и Славянска.

Донецк

По информации местных из социальных сетей, днем был обстрелян микрорайон Текстильщик.

Как заявил Денис Пушилин, «войсковая группировка ДНР продвигается вперед», но подтверждений этой информации он не предоставил.

Луганская область

Лисичанск

Днем город был обстрелян. Пострадали несколько зданий, но без жертв.

Счастье

Из Счастья, которое разрушено на 80%, начали эвакуировать жителей. Уже выехали около 200 человек. Пока в городе находятся около 500 человек.

Северодонецк

По состоянию на 21 час украинские военные под Северодонецком разбили колонну российских войск, они отступили. Об этом в сообщил глава Луганской военно-гражданской областной администрации Сергей Гайдай.

«Также под Рубежным наши ребята отбили заход в город вражеской ДРГ», — добавил он.

Станица Луганская

Пока оккупирована российскими войсками.

Луганск

В Луганске, по информации местных жителей, относительно тихо.

Ровеньки

На нефтебазе в Ровеньках после взрыва произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива, о чем сообщает «СЦКК ЛНР».



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