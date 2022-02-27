Под Киевом после ракетного удара горит нефтебаза ►

В Василькове Обуховского района Киевской области вследствие вражеского ракетного удара горит нефтебаза. Об этом сообщила мэр Василькова Наталья Баласинович.



«Уважаемая Васильковская община! Вы видите все происходящее. Видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках», — сказала она в видеообращении.

Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил,что горит нефтебаза компании «KLO».



В течение субботы оккупанты вели мощные обстрелы из баллистических ракет по Василькову, где расположен аэродром.



Жителей Киева и области предупреждают, что дым и вредные вещества от пожара могут пойти в любую сторону, потому что ветер «постоянно меняет направление». Людей просят закрыть окна.



Васильков находится в 37 километрах от Киева.