Делегация Украины отказала РФ во встрече в белорусском Гомеле

Делегация Украины не будет участвовать в переговорах с Россией в белорусском Гомеле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.



«Мы услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Должен заявить, что представителей Украины там не будет. Такой формат действительно обсуждался. Но в последний момент переговорщики РФ потребовали, что украинская армия должна сначала сложить оружие. За этим немедленно было предложено отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решения, несмотря на все демонстративно ехать в Гомель, — лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину», — написал он в Фейсбук.



Никифоров отметил, что Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия, в том числе, и относительно места проведения.



«Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и ракеты. Так же в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало», — уточнил он.



По его словам, Киев готов встречаться в любом нейтральном месте и приглашает Москву как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных.