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Волноваху отбили у оккупантов. Что происходит сейчас в Донецкой области

27 февраля 2022, 12:49

Волноваху отбили у оккупантов. Что происходит сейчас в Донецкой области

Тяжелые боевые действия идут практически вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой области, сложным направлением остается Мариуполь. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«В Мариуполе и вблизи Мариуполя идут бои. В городе Волноваха тоже шли бои ночью, оккупанты были отбиты за окраину города. Сейчас население и города, которые находятся вблизи Мариуполя, Сартана, испытывают мощные обстрелы, используется и авиация. Есть жертвы среди мирного населения, раненные», — сказал он.

По Сартане, Талаковке и Гнутово противник ведет обстрелы из «Градов», есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, в Торецке, на севере области, зафиксирован прилет снаряда в центр города. Повреждена котельна, без жертв.

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