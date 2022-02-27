Волноваху отбили у оккупантов. Что происходит сейчас в Донецкой области

Тяжелые боевые действия идут практически вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой области, сложным направлением остается Мариуполь. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.



«В Мариуполе и вблизи Мариуполя идут бои. В городе Волноваха тоже шли бои ночью, оккупанты были отбиты за окраину города. Сейчас население и города, которые находятся вблизи Мариуполя, Сартана, испытывают мощные обстрелы, используется и авиация. Есть жертвы среди мирного населения, раненные», — сказал он.



По Сартане, Талаковке и Гнутово противник ведет обстрелы из «Градов», есть повреждения гражданской инфраструктуры.



Кроме этого, в Торецке, на севере области, зафиксирован прилет снаряда в центр города. Повреждена котельна, без жертв.