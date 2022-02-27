Техника оккупантов с обозначением буквы V двигается в сторону Киева. Граждан просят сообщить об их местонахождении

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. В ней в сторону Киева передвигаются опасные террористы, у которых есть специальное задание. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



«Внимание! Срочно! Очень важно! Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Подчеркнем! Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей», — написал он в своем Facebook в воскресенье.



Граждан, которые заметят передвижение этой техники, просят срочно сообщить военным.



«Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не позволить их дальнейшее перемещение. Это очень важно! Слава Украине!», — призвал Данилов.