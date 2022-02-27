Путин поручил перевести «в особый режим» военные силы сдерживания. Это касается ядерного оружия

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Путин приказал перевести силы сдерживания «в особый режим боевого дежурства», передают российские СМИ.



Он заявил, что новые меры приняты в ответ «на агрессивные высказывания на Западе». Санкции против России президент назвал «нелегитимными».



В стратегические силы сдерживания входят Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу первых составляют ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы.



Ядерные чемоданчики в России находятся у президента, главы Минобороны и главы Генштаба. Именно три этих человека только что собрались, чтобы объявить об усилении сил сдерживания. Ключи от чемоданчиков — у офицеров-операторов. Чтобы начать ядерную войну, достаточно приведения в действие двух из трех систем.