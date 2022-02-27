Волноваху накрывают артиллерией второй день, ситуация очень тяжелая — ОВГА

Волноваха находится под контролем Украины, но ситуация в городе очень тяжелая, оккупанты не прекращают обстрелы. Об этом сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации.



«Артобстрелы не прекращаются второй день. И в эти минуты тоже готовят. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три — пять метров. Воды нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности. У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых», — описали ситуацию в ОВГА.



Больница Волновахи тоже пострадала, снаряд попал в здание лор-отделения.



К работе готова и ГСЧС, но не может выехать, поскольку город практически заблокирован российскими военными.



Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы — оперативно начать действовать, обзванивают людей.



Местные жители сидят по подвалам. Информации о количестве погибших пока нет.