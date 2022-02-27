Россияне уничтожили легендарный Ан-225 «Мрія» в Гостомеле

Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 «Мрія». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет, сообщает госконцерн «Укроборонпром».



Там отметили, что его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и займет более 5 лет. Однако Украина приложит все усилия, чтобы эти работы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок.



«Россия ударила в "Мрію", как в символ возможностей украинской авиации. Ан-225 "Мрія" - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утрачены. Но они обязательно будут возобновлены», — заявили в «Укроборонпроме».



«Россия уничтожила нашу "Мрію", но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "Мрію", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!», — заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев.



До момента вторжения АН-225 «Мрія» находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины.