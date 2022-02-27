Противник выдохся и перешел в тактическое отступление — Арестович

Российские войска после разгромных боев перешли в тактическое отступление. Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге.



«Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую снова взяли наши украинские войска мощной контратакой, и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попали под огневое поражение нашей авиации и артиллерии, а также бои территориальной обороны», — заявил Арестович.



Как отметил внештатный советник руководителя ОП, противник отступил и занял оборону на рубежах 15-40 километров от Киева.



«Вообще, общая обстановка, как по моей оценке показывает что, противник выдохся и последние усилия и последние части боеспособные бросил на Киев, чтобы по крайней мере взять его окрестности и заявить о какой-то там "победе". Киев и Харьков», — добавил Арестович.