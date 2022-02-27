Зеленский: Военные будут получать по 100 тысяч гривен в месяц до окончания войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие, задействованные в отражении российской агрессии, будут получать по 100 тысяч гривен в месяц пока не окончится война.



«Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не окончится эта война», — заявил Зеленский во время брифинга в Офисе президента.



Он подчеркнул, что в нынешних условиях защита государства является важнейшей работой.



