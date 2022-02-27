Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЕС впервые в истории профинансирует летальное оружие для третьей страны — для Украины

27 февраля 2022, 22:10

ЕС впервые в истории профинансирует летальное оружие для третьей страны — для Украины

Европейский союз впервые в истории профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране — Украине, заявляет высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает «Интерфакс-Украина».

«Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время», — заявил он в воскресенье в Брюсселе.

По словам Борреля, в ходе внеочередного заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел, которое пройдет вечером этого дня, «мы предложим использовать Европейский фонд мира для двух срочных мер, чтобы профинансировать поставки летальных материалов украинской армии, равно как и срочно необходимые топливо, защитное оборудование и медицинские поставки».

Кроме того, Боррель сообщил, что отдал поручение «установить механизм, чтобы координировать запросы украинской армии с тем, чтобы вместе с государствами-членами мы могли реагировать наиболее эффективным образом».

Еще по теме

Организации
Европейский Союз
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
15:24
«ДНР» уже подыскивает здание «посольства» в РФ и кандидатуру «посла»
14:38
Мобилизованных дончан вывезли в поле и держат без еды — СМИ
все новости
00:01
Более двух тысяч человек покинули Сартану из-за обстрелов
22:57
Генштаб ВСУ заявил о потерях россиян в 4500 человек за время войны против Украины
22:10
ЕС впервые в истории профинансирует летальное оружие для третьей страны — для Украины
21:12
Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы
20:18
Зеленский: Военные будут получать по 100 тысяч гривен в месяц до окончания войны
19:26
По аэропорту в Житомире ударили «Искандеры» с территории Беларуси
18:50
В Мариуполе российская ДРГ пыталась атаковать автобусы с людьми и была уничтожена
18:33
Я не хочу, чтобы из Беларуси в Украину летели ракеты: Зеленский — о переговорах с Лукашенко
18:05
Противник выдохся и перешел в тактическое отступление — Арестович
17:35
Россияне уничтожили легендарный Ан-225 «Мрія» в Гостомеле
17:13
В Бердянск зашли россияне: Что происходит в городе
16:45
Волноваху накрывают артиллерией второй день, ситуация очень тяжелая — ОВГА
16:06
Оккупанты собираются прорваться из Бучи за «живым щитом» из женщин и детей
15:41
Медведчук сбежал из-под домашнего ареста
15:22
Путин поручил перевести «в особый режим» военные силы сдерживания. Это касается ядерного оружия
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст
24 февраля, 00:46
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция