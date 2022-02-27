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Генштаб ВСУ заявил о потерях россиян в 4500 человек за время войны против Украины

27 февраля 2022, 22:57

Генштаб ВСУ заявил о потерях россиян в 4500 человек за время войны против Украины

Потери личного состава российских войск за четыре дня войны составили около 4500 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Речь идет о 1500 убитых и 3000 раненых, уточнил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге. 

Уничтожено и повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, юолее 700 ББМ, около 50 орудий, один ЗРК БУК, 4 РСЗО БМ-21 Град, 60 вооружений тактического уровня, два корабля и катера.

При этом подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По информации Генштаба ВСУ, Россия продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь.

На аэродроме Мачулищи под Минском сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.

Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Отмечается, что, проводя наступательную операцию в Украине, российские войска используют запрещенные
Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий, а именно захват объектов социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют для передвижения кареты скорой помощи и полицейские машины.

Кроме того, как сообщается, россияне занимают помещения детских лагерей и школ, разворачивает артиллерию и РСЗО на спортивных площадках.

Утверждается, что морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое.

Возле Корюковки в Черниговской области срочники Вооруженных Сил РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

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