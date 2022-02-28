Оккупанты остановили движение на Киев, но были новые ракетные удары — Арестович

Российские военные остановили движение на киевском направлении. Украинская авиация наносит по врагу удары. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на ночном брифинге.



«Противник полностью оставил движение на этом направлении, некоторые подразделения отходят, наша артиллерия и авиация продолжает наносить по противнику уже ночные удары, помогая ему задуматься — может, вообще отойти всем», — сказал Арестович.



Он отметил, что на черниговском и сумском направлениях наблюдается тишина. Вглубь Харькова противник пытался прорваться днем, но эта попытка была безуспешной.



«По Купянску, где была запись мэра города (о том, что он сдал город россиянам — Ред.) — выясняем ситуацию, там не все так просто», — уточнил Арестович и добавил, что Бердянск временно контролируют россияне, потому что там не было украинских военных.



Он также сообщил, что по территории Украины вновь были нанесены ракетные удары.



«Три ракеты по Киеву: одна неизвестно где, одну сбили, одна попала в Софиевскую Борщаговку. Были удары по аэродрому Житомира, сейчас есть информация, что по Запорожью. Воздушная тревога звучит во многих городах», — отметил советник главы ОП.



Однако, по его словам, надо понимать, что воздушная тревога не означает, что ракеты и самолеты направляются именно на ваш город.



«Просто по факту взлета тревога объявляется повсюду, потому что непонятно, куда летят ракеты, и гражданам нужно спрятаться за это время», — пояснил Арестович.