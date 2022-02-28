Россияне хотят использовать жителей Херсона как живой щит — ОГА

Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона как живой щит для захвата украинских городов. Об этом заявили в Херсонской облгосадминистрации.



По информации ОГА, завладевшие украинской военной формой оккупанты под видом сил территориальной обороны планируют в ближайшие дни организовать «эвакуацию» жителей Херсона.



«Они хотят собрать мирных жителей в свои автобусы и отправить в Киев. Вместе с этими автобусами будет ехать вражеская техника. Поэтому просим не выходить на эвакуацию. Власти, ВСУ, терроборона, правоохранители не планируют ее проводить», — сообщили в ОГА.



Там напомнили, что эвакуацию населения осуществляют исключительно местные власти и призвали не верить фейкам и провокациям.