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Украина настаивает на полном эмбарго на российскую нефть и газ

28 февраля 2022, 02:21

Украина настаивает на полном эмбарго на российскую нефть и газ

Украина настаивает на полном эмбарго на российские энергоносители, чтобы лишить страну-оккупанта средств на продолжение войны. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю другие действовать решительно и без промедления», — написал Кулеба.

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