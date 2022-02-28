Украина настаивает на полном эмбарго на российскую нефть и газ

Украина настаивает на полном эмбарго на российские энергоносители, чтобы лишить страну-оккупанта средств на продолжение войны. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.



«Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас — значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю другие действовать решительно и без промедления», — написал Кулеба.