Все атаки армии РФ отбиваются, оккупанты деморализованы – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов, говорится в сообщении.



Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу.



Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.



«Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся.



Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону», — подчеркивается в сообщении.

Российские военные остановили движение на киевском направлении. Украинская авиация наносит по врагу удары. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на ночном брифинге.