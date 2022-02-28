Харьков находится под контролем ВСУ – глава ОГА

Харьков находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сегодня в эфире телеканала «Рада».



«Всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города. Город под контролем. Большое количество диверсионных групп», — заявил Синегубов.



По его словам, 27 февраля вся техника, которая зашла в Харьков, была уничтожена. Более 20 диверсантов были заблокированы в школе, которую они захватили, и уничтожены. Кроме того, был случай, когда одному украинскому военному сдались семеро российских оккупантов.



Глава ОГА отметил, что горожане добровольно предоставляют автомобили украинским военным. Также будут развернуты несколько логистических центров для распределения продукты.



Кроме того, Синегубов не исключает, что есть риски наступления диверсионных групп.



Также, по его словам, среди погибших среди детей.



Сегодня может быть введен комендантский час с 15:00 до 6:00.

Украинские военнослужащие полностью восстановили контроль над Харьковом, идет зачистка города от оккупантов. Об этом вчера сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, оккупанты бросают посреди дороги технику, украинским войскам сдаются в плен целые группы по 5-10 человек.