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Нижнее почти уничтожено, горят Новоивановка и Новотошковское – Луганская ОГА

28 февраля 2022, 09:46

Нижнее почти уничтожено, горят Новоивановка и Новотошковское – Луганская ОГА

На территории Горской городской военно-гражданской администрации российской армией обстреляны почти все населенные пункты.
Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации — начальник областной военной администрации Сергей Гайдай утром, 28 февраля.

«Луганщина держит оборону, но очень напряженная ситуация в Горской громаде. А именно, в Золотом и Горском, в селах. Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная. Впрочем, украинская армия дает достойный отпор российскому вторжению в нашу область — в больших населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура. Победа будет за нами», — подчеркнул он.

Украинская армия удержала оборону Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Сватово, атаки российских оккупационных войск отбиты.

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