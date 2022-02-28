Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с Россией

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В состав делегации вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украина Николай Точицкий.



«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», — подчеркивается в сообщении.

Переговоры представителей Украины и России состоятся сегодня в Гомельской области Беларуси. Украинская делегация добиралась туда на польском вертолете из Польши. Такой маршрут был выбран из-за недоверия Киева белорусской стороне.



О проведении украинско-российских переговорах стало известно в воскресенье по итогам телефонного разговора президента Зеленского с Александром Лукашенко. Они договорились, что украинская делегация встретится с российской «без предварительных условий» на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.



Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.