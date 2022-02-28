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Российский самолет, обстреливавший Мариуполь и Сартану, уничтожен

28 февраля 2022, 11:49

Российский самолет, обстреливавший Мариуполь и Сартану, уничтожен

Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и полком «Азов» уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартана и Мариуполь. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Наши уважаемые военные — Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк „Азов“ уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя», — написал он.

Российская авиация сегодня сбросила бомбы на жилые дома в Сартане.

Утром 27 февраля войска РФ нанесли очередной авиаобстрел по поселку Сартана, после чего было принято решение об эвакуации жителей поселка.

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