Российский самолет, обстреливавший Мариуполь и Сартану, уничтожен

Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и полком «Азов» уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартана и Мариуполь. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Наши уважаемые военные — Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк „Азов“ уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя», — написал он.

Российская авиация сегодня сбросила бомбы на жилые дома в Сартане.

Утром 27 февраля войска РФ нанесли очередной авиаобстрел по поселку Сартана, после чего было принято решение об эвакуации жителей поселка.